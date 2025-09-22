KurseKategorien
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

65.62 USD 0.65 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZM hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.44 bis zu einem Hoch von 66.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. MidCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EZM News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EZM heute?

Die Aktie von WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) notiert heute bei 65.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.44 - 66.19 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.27 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von EZM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EZM Dividenden?

WisdomTree U.S. MidCap Fund wird derzeit mit 65.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EZM zu verfolgen.

Wie kaufe ich EZM-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) zum aktuellen Kurs von 65.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.62 oder 65.92 platziert, während 31 und -0.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EZM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EZM-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree U.S. MidCap Fund müssen die jährliche Spanne 51.10 - 68.72 und der aktuelle Kurs 65.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.21% und 13.96%, bevor sie Orders zu 65.62 oder 65.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EZM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) im vergangenen Jahr lag bei 68.72. Innerhalb von 51.10 - 68.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. MidCap Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) im Laufe des Jahres betrug 51.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.62 und der Spanne 51.10 - 68.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EZM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EZM statt?

WisdomTree U.S. MidCap Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.27 und 5.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
65.44 66.19
Jahresspanne
51.10 68.72
Vorheriger Schlusskurs
66.27
Eröffnung
66.12
Bid
65.62
Ask
65.92
Tief
65.44
Hoch
66.19
Volumen
31
Tagesänderung
-0.98%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
13.96%
Jahresänderung
5.87%
