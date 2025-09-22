KotasyonBölümler
EZM: WisdomTree U.S. MidCap Fund

65.62 USD 0.65 (0.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EZM fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.44 ve Yüksek fiyatı olarak 66.19 aralığında işlem gördü.

WisdomTree U.S. MidCap Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

EZM haberleri

Sıkça sorulan sorular

EZM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi 65.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.44 - 66.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. EZM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi şu anda 65.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.87% ve USD değerlerini izler. EZM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EZM hisse senedi nasıl alınır?

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisselerini şu anki 65.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.62 ve Ask 65.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı -0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EZM fiyat hareketlerini takip edin.

EZM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.10 - 68.72 ve mevcut fiyatı 65.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.62 veya Ask 65.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.21% ve 6 aylık değişim oranı 13.96% değerlerini karşılaştırır. EZM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi yıllık olarak 68.72 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.10 - 68.72). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree U.S. MidCap Fund performansını takip edin.

WisdomTree U.S. MidCap Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.10 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.10 - 68.72 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EZM fiyat hareketlerini izleyin.

EZM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

WisdomTree U.S. MidCap Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 66.27 ve yıllık değişim oranı 5.87% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
65.44 66.19
Yıllık aralık
51.10 68.72
Önceki kapanış
66.27
Açılış
66.12
Satış
65.62
Alış
65.92
Düşük
65.44
Yüksek
66.19
Hacim
31
Günlük değişim
-0.98%
Aylık değişim
0.21%
6 aylık değişim
13.96%
Yıllık değişim
5.87%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
3.576%
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
$​0.36 B
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​18.05 B