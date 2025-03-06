Divisas / ECX
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.16 USD 0.11 (5.37%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECX de hoy ha cambiado un 5.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.03, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ECARX Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.03 2.17
Rango anual
0.76 3.26
- Cierres anteriores
- 2.05
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.03
- High
- 2.17
- Volumen
- 1.895 K
- Cambio diario
- 5.37%
- Cambio mensual
- 36.71%
- Cambio a 6 meses
- 56.52%
- Cambio anual
- 13.68%
