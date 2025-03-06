通貨 / ECX
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.12 USD 0.04 (1.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECXの今日の為替レートは、-1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.08の安値と2.18の高値で取引されました。
ECARX Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.08 2.18
1年のレンジ
0.76 3.26
- 以前の終値
- 2.16
- 始値
- 2.18
- 買値
- 2.12
- 買値
- 2.42
- 安値
- 2.08
- 高値
- 2.18
- 出来高
- 1.581 K
- 1日の変化
- -1.85%
- 1ヶ月の変化
- 34.18%
- 6ヶ月の変化
- 53.62%
- 1年の変化
- 11.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K