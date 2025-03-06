Devises / ECX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.21 USD 0.09 (4.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ECX a changé de 4.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.06 et à un maximum de 2.22.
Suivez la dynamique ECARX Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECX Nouvelles
- Lynk & Co launches first vehicle with ECARX computing platform
- ECARX receives highest ASPICE certification for computing platform
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- ECARX (ECX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECARX Reports $156 Million Q2 Revenue
- ECARX Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ECX)
- ECARX Holdings Inc. (ECX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- ECARX to power Geely Galaxy A7 intelligent cockpit with AI platform
- Ecarx stock rises after announcing global strategic partnership with Samsung
- Samsung and ECARX form global strategic partnership
- Ecarx stock jumps after releasing Google integration white paper
- Ecarx stock jumps after partnership with robotic lawn mower developer
- ECARX Secures Non-Automotive Customer for its Lidar Solution, Expanding into the High-Growth Robotics Market
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- ECARX Debuts EXP01 Processor at RISC-V Summit Europe 2025, Outlines Next-Generation MCU Roadmap and Global RISC-V Strategy
- What's Going On With ECARX Shares Today? - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX)
- Hyatt Hotels, THOR Industries And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amarin Corp (NASDAQ:AMRN), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Why Is ECARX Holdings Stock Gaining Today? - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX)
Range quotidien
2.06 2.22
Range Annuel
0.76 3.26
- Clôture Précédente
- 2.12
- Ouverture
- 2.11
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Plus Bas
- 2.06
- Plus Haut
- 2.22
- Volume
- 3.666 K
- Changement quotidien
- 4.25%
- Changement Mensuel
- 39.87%
- Changement à 6 Mois
- 60.14%
- Changement Annuel
- 16.32%
20 septembre, samedi