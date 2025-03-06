QuotazioniSezioni
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A

2.21 USD 0.09 (4.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECX ha avuto una variazione del 4.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.22.

Segui le dinamiche di ECARX Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.06 2.22
Intervallo Annuale
0.76 3.26
Chiusura Precedente
2.12
Apertura
2.11
Bid
2.21
Ask
2.51
Minimo
2.06
Massimo
2.22
Volume
3.666 K
Variazione giornaliera
4.25%
Variazione Mensile
39.87%
Variazione Semestrale
60.14%
Variazione Annuale
16.32%
20 settembre, sabato