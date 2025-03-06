Valute / ECX
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.21 USD 0.09 (4.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECX ha avuto una variazione del 4.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.22.
Segui le dinamiche di ECARX Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ECX News
Intervallo Giornaliero
2.06 2.22
Intervallo Annuale
0.76 3.26
- Chiusura Precedente
- 2.12
- Apertura
- 2.11
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Minimo
- 2.06
- Massimo
- 2.22
- Volume
- 3.666 K
- Variazione giornaliera
- 4.25%
- Variazione Mensile
- 39.87%
- Variazione Semestrale
- 60.14%
- Variazione Annuale
- 16.32%
20 settembre, sabato