시세섹션
통화 / ECX
주식로 돌아가기

ECX: ECARX Holdings Inc - Class A

2.21 USD 0.09 (4.25%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ECX 환율이 오늘 4.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.06이고 고가는 2.22이었습니다.

ECARX Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECX News

일일 변동 비율
2.06 2.22
년간 변동
0.76 3.26
이전 종가
2.12
시가
2.11
Bid
2.21
Ask
2.51
저가
2.06
고가
2.22
볼륨
3.666 K
일일 변동
4.25%
월 변동
39.87%
6개월 변동
60.14%
년간 변동율
16.32%
20 9월, 토요일