ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.12 USD 0.04 (1.85%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECX para hoje mudou para -1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.08 e o mais alto foi 2.18.
Veja a dinâmica do par de moedas ECARX Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.08 2.18
Faixa anual
0.76 3.26
- Fechamento anterior
- 2.16
- Open
- 2.18
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.08
- High
- 2.18
- Volume
- 735
- Mudança diária
- -1.85%
- Mudança mensal
- 34.18%
- Mudança de 6 meses
- 53.62%
- Mudança anual
- 11.58%
