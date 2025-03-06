Währungen / ECX
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.13 USD 0.01 (0.47%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECX hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die ECARX Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.06 2.14
Jahresspanne
0.76 3.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.11
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Tief
- 2.06
- Hoch
- 2.14
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 34.81%
- 6-Monatsänderung
- 54.35%
- Jahresänderung
- 12.11%
