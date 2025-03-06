Валюты / ECX
ECX: ECARX Holdings Inc - Class A
2.05 USD 0.23 (12.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECX за сегодня изменился на 12.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.81, а максимальная — 2.07.
Следите за динамикой ECARX Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.81 2.07
Годовой диапазон
0.76 3.26
- Предыдущее закрытие
- 1.82
- Open
- 1.84
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.81
- High
- 2.07
- Объем
- 3.277 K
- Дневное изменение
- 12.64%
- Месячное изменение
- 29.75%
- 6-месячное изменение
- 48.55%
- Годовое изменение
- 7.89%
