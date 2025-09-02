CotizacionesSecciones
Divisas / EBAY
Volver a Acciones

EBAY: eBay Inc

89.96 USD 1.11 (1.25%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EBAY de hoy ha cambiado un 1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.70, mientras que el máximo ha alcanzado 90.38.

Siga la dinámica de la pareja de divisas eBay Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EBAY News

Rango diario
88.70 90.38
Rango anual
49.60 101.15
Cierres anteriores
88.85
Open
89.31
Bid
89.96
Ask
90.26
Low
88.70
High
90.38
Volumen
11.866 K
Cambio diario
1.25%
Cambio mensual
0.60%
Cambio a 6 meses
33.12%
Cambio anual
38.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B