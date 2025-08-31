Dövizler / EBAY
EBAY: eBay Inc
91.11 USD 1.51 (1.69%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EBAY fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.49 ve Yüksek fiyatı olarak 91.39 aralığında işlem gördü.
eBay Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EBAY haberleri
Günlük aralık
89.49 91.39
Yıllık aralık
49.60 101.15
- Önceki kapanış
- 89.60
- Açılış
- 90.31
- Satış
- 91.11
- Alış
- 91.41
- Düşük
- 89.49
- Yüksek
- 91.39
- Hacim
- 12.794 K
- Günlük değişim
- 1.69%
- Aylık değişim
- 1.89%
- 6 aylık değişim
- 34.82%
- Yıllık değişim
- 40.04%
21 Eylül, Pazar