EBAY: eBay Inc

91.11 USD 1.51 (1.69%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EBAY fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.49 ve Yüksek fiyatı olarak 91.39 aralığında işlem gördü.

eBay Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
89.49 91.39
Yıllık aralık
49.60 101.15
Önceki kapanış
89.60
Açılış
90.31
Satış
91.11
Alış
91.41
Düşük
89.49
Yüksek
91.39
Hacim
12.794 K
Günlük değişim
1.69%
Aylık değişim
1.89%
6 aylık değişim
34.82%
Yıllık değişim
40.04%
21 Eylül, Pazar