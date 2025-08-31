Devises / EBAY
EBAY: eBay Inc
91.11 USD 1.51 (1.69%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EBAY a changé de 1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.49 et à un maximum de 91.39.
Suivez la dynamique eBay Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EBAY Nouvelles
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- MELI vs. EBAY: Which Online Marketplace Stock Is the Better Pick?
- StubHub (STUB) Makes $8.6B Debut on NYSE, Raises $800M in IPO - TipRanks.com
- OpenAI embauche l’ancien directeur financier de xAI, Liberatore - CNBC
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- Jim Cramer Says “I Fear the Old eBay Coming Back”
- Ticket reseller StubHub’s IPO 20 times oversubscribed, source says
- Le cours d’Instacart baisse après l’approbation d’un salaire minimum pour les livreurs à NYC
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Paramount appoints Meta executive Dane Glasgow as chief product officer
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
- E-Commerce Group Pattern Looking in Good Shape for $2.64B IPO - TipRanks.com
- Pattern seeks up to $2.64 billion valuation in a Nasdaq IPO
- Viral Labubu Doll Craze Just Made the Pop Mart Founder $27.5 Billion Richer — A Bigger Gain Than Buffett, Bezos, and Nearly Every Billionaire Alive - eBay (NASDAQ:EBAY)
- eBay Inc. (EBAY) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- CEO of eBay: We now have a giant $10 billion collectibles business
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopify's GMV Rides on Growing Merchant Base: Sign of More Upside?
- Stock Of The Day A New Holding Of This 'Big Short' Investor
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - eBay (NASDAQ:EBAY), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Should You Hold or Fold MercadoLibre Stock at P/E Multiple of 42.7X?
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
Range quotidien
89.49 91.39
Range Annuel
49.60 101.15
- Clôture Précédente
- 89.60
- Ouverture
- 90.31
- Bid
- 91.11
- Ask
- 91.41
- Plus Bas
- 89.49
- Plus Haut
- 91.39
- Volume
- 12.794 K
- Changement quotidien
- 1.69%
- Changement Mensuel
- 1.89%
- Changement à 6 Mois
- 34.82%
- Changement Annuel
- 40.04%
20 septembre, samedi