EBAY: eBay Inc
89.60 USD 0.36 (0.40%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EBAYの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり89.05の安値と90.06の高値で取引されました。
eBay Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
89.05 90.06
1年のレンジ
49.60 101.15
- 以前の終値
- 89.96
- 始値
- 89.85
- 買値
- 89.60
- 買値
- 89.90
- 安値
- 89.05
- 高値
- 90.06
- 出来高
- 11.365 K
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 32.58%
- 1年の変化
- 37.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K