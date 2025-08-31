クォートセクション
EBAY: eBay Inc

89.60 USD 0.36 (0.40%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EBAYの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり89.05の安値と90.06の高値で取引されました。

eBay Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
89.05 90.06
1年のレンジ
49.60 101.15
以前の終値
89.96
始値
89.85
買値
89.60
買値
89.90
安値
89.05
高値
90.06
出来高
11.365 K
1日の変化
-0.40%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
32.58%
1年の変化
37.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K