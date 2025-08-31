통화 / EBAY
EBAY: eBay Inc
91.11 USD 1.51 (1.69%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EBAY 환율이 오늘 1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 89.49이고 고가는 91.39이었습니다.
eBay Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EBAY News
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- MELI vs. EBAY: Which Online Marketplace Stock Is the Better Pick?
- StubHub (STUB) Makes $8.6B Debut on NYSE, Raises $800M in IPO - TipRanks.com
- OpenAI, 전 xAI CFO 리베라토레 영입 - CNBC
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- Jim Cramer Says “I Fear the Old eBay Coming Back”
- Ticket reseller StubHub’s IPO 20 times oversubscribed, source says
- 인스타카트, 뉴욕시 식료품 배달 노동자 최저 임금 승인에 하락
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Paramount appoints Meta executive Dane Glasgow as chief product officer
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
- E-Commerce Group Pattern Looking in Good Shape for $2.64B IPO - TipRanks.com
- Pattern seeks up to $2.64 billion valuation in a Nasdaq IPO
- Viral Labubu Doll Craze Just Made the Pop Mart Founder $27.5 Billion Richer — A Bigger Gain Than Buffett, Bezos, and Nearly Every Billionaire Alive - eBay (NASDAQ:EBAY)
- eBay Inc. (EBAY) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- CEO of eBay: We now have a giant $10 billion collectibles business
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopify's GMV Rides on Growing Merchant Base: Sign of More Upside?
- Stock Of The Day A New Holding Of This 'Big Short' Investor
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - eBay (NASDAQ:EBAY), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Should You Hold or Fold MercadoLibre Stock at P/E Multiple of 42.7X?
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
일일 변동 비율
89.49 91.39
년간 변동
49.60 101.15
- 이전 종가
- 89.60
- 시가
- 90.31
- Bid
- 91.11
- Ask
- 91.41
- 저가
- 89.49
- 고가
- 91.39
- 볼륨
- 12.794 K
- 일일 변동
- 1.69%
- 월 변동
- 1.89%
- 6개월 변동
- 34.82%
- 년간 변동율
- 40.04%
