DECK: Deckers Outdoor Corporation
118.71 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DECK de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.67, mientras que el máximo ha alcanzado 121.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Deckers Outdoor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
117.67 121.19
Rango anual
93.72 223.98
- Cierres anteriores
- 118.72
- Open
- 118.61
- Bid
- 118.71
- Ask
- 119.01
- Low
- 117.67
- High
- 121.19
- Volumen
- 4.077 K
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- -0.13%
- Cambio a 6 meses
- 6.71%
- Cambio anual
- -25.60%
