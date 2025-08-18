KurseKategorien
Währungen / DECK
Zurück zum Aktien

DECK: Deckers Outdoor Corporation

115.44 USD 3.27 (2.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DECK hat sich für heute um -2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.29 bis zu einem Hoch von 119.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Deckers Outdoor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DECK News

Tagesspanne
115.29 119.25
Jahresspanne
93.72 223.98
Vorheriger Schlusskurs
118.71
Eröffnung
117.61
Bid
115.44
Ask
115.74
Tief
115.29
Hoch
119.25
Volumen
6.161 K
Tagesänderung
-2.75%
Monatsänderung
-2.89%
6-Monatsänderung
3.77%
Jahresänderung
-27.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K