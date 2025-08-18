Währungen / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
115.44 USD 3.27 (2.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DECK hat sich für heute um -2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.29 bis zu einem Hoch von 119.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Deckers Outdoor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DECK News
Tagesspanne
115.29 119.25
Jahresspanne
93.72 223.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.71
- Eröffnung
- 117.61
- Bid
- 115.44
- Ask
- 115.74
- Tief
- 115.29
- Hoch
- 119.25
- Volumen
- 6.161 K
- Tagesänderung
- -2.75%
- Monatsänderung
- -2.89%
- 6-Monatsänderung
- 3.77%
- Jahresänderung
- -27.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K