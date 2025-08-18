通貨 / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
115.44 USD 3.27 (2.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DECKの今日の為替レートは、-2.75%変化しました。日中、通貨は1あたり115.29の安値と119.25の高値で取引されました。
Deckers Outdoor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DECK News
1日のレンジ
115.29 119.25
1年のレンジ
93.72 223.98
- 以前の終値
- 118.71
- 始値
- 117.61
- 買値
- 115.44
- 買値
- 115.74
- 安値
- 115.29
- 高値
- 119.25
- 出来高
- 6.161 K
- 1日の変化
- -2.75%
- 1ヶ月の変化
- -2.89%
- 6ヶ月の変化
- 3.77%
- 1年の変化
- -27.65%
