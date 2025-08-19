CotationsSections
DECK: Deckers Outdoor Corporation

113.84 USD 1.60 (1.39%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DECK a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.56 et à un maximum de 116.04.

Suivez la dynamique Deckers Outdoor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
113.56 116.04
Range Annuel
93.72 223.98
Clôture Précédente
115.44
Ouverture
116.04
Bid
113.84
Ask
114.14
Plus Bas
113.56
Plus Haut
116.04
Volume
5.290 K
Changement quotidien
-1.39%
Changement Mensuel
-4.23%
Changement à 6 Mois
2.33%
Changement Annuel
-28.65%
