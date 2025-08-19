Devises / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
113.84 USD 1.60 (1.39%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DECK a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.56 et à un maximum de 116.04.
Suivez la dynamique Deckers Outdoor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DECK Nouvelles
Range quotidien
113.56 116.04
Range Annuel
93.72 223.98
- Clôture Précédente
- 115.44
- Ouverture
- 116.04
- Bid
- 113.84
- Ask
- 114.14
- Plus Bas
- 113.56
- Plus Haut
- 116.04
- Volume
- 5.290 K
- Changement quotidien
- -1.39%
- Changement Mensuel
- -4.23%
- Changement à 6 Mois
- 2.33%
- Changement Annuel
- -28.65%
20 septembre, samedi