DECK: Deckers Outdoor Corporation
118.72 USD 0.10 (0.08%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DECK за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.50, а максимальная — 119.04.
Следите за динамикой Deckers Outdoor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
115.50 119.04
Годовой диапазон
93.72 223.98
- Предыдущее закрытие
- 118.62
- Open
- 118.32
- Bid
- 118.72
- Ask
- 119.02
- Low
- 115.50
- High
- 119.04
- Объем
- 4.681 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- 6.71%
- Годовое изменение
- -25.59%
