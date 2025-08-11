Moedas / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
117.99 USD 0.72 (0.61%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DECK para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 117.38 e o mais alto foi 119.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Deckers Outdoor Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
117.38 119.25
Faixa anual
93.72 223.98
- Fechamento anterior
- 118.71
- Open
- 117.61
- Bid
- 117.99
- Ask
- 118.29
- Low
- 117.38
- High
- 119.25
- Volume
- 292
- Mudança diária
- -0.61%
- Mudança mensal
- -0.74%
- Mudança de 6 meses
- 6.06%
- Mudança anual
- -26.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh