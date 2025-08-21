통화 / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
113.84 USD 1.60 (1.39%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DECK 환율이 오늘 -1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 113.56이고 고가는 116.04이었습니다.
Deckers Outdoor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DECK News
- Deckers: International Expansion And Brand Strength Fuel Upside (NYSE:DECK)
- Buy this S&P 500 Stock On the Dip for 100% Upside
- ‘Time to Buy Again,’ Says RBC as It Upgrades Nike (NKE) Stock Ahead of Q1 - TipRanks.com
- Deckers (DECK) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 번스타인, 호카·UGG 성장세 정점 지났다며 덱커 아웃도어에 ’저조’ 의견 제시
- Bernstein says Hoka and Ugg growth has peaked, starts Deckers at underperform
- Is Trending Stock Deckers Outdoor Corporation (DECK) a Buy Now?
- 로스차일드, 관세 및 어려운 스포츠웨어 환경으로 인해 언더아머 등급 하향 조정
- Deckers (DECK) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Now
- Is Most-Watched Stock Deckers Outdoor Corporation (DECK) Worth Betting on Now?
- Deckers Outdoor (DECK) Is an ‘Underappreciated Growth Stock,’ Says UBS - TipRanks.com
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Deckers (DECK) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- UBS reiterates Buy rating on Deckers Outdoor stock, sees growth potential
- Deckers Outdoor: Losing DTC Momentum (NYSE:DECK)
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Will HOKA & UGG's Global Surge Propel DECK's Sales Mix Toward 50%?
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- NIKE vs. Deckers: Which Athletic Footwear Stock Holds More Promise?
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- U.S. sectors in spotlight ahead of Fed’s Jackson Hole gathering
- 3 Stocks Down Over 30% That Look Like Buys
일일 변동 비율
113.56 116.04
년간 변동
93.72 223.98
- 이전 종가
- 115.44
- 시가
- 116.04
- Bid
- 113.84
- Ask
- 114.14
- 저가
- 113.56
- 고가
- 116.04
- 볼륨
- 5.290 K
- 일일 변동
- -1.39%
- 월 변동
- -4.23%
- 6개월 변동
- 2.33%
- 년간 변동율
- -28.65%
