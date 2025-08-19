Dövizler / DECK
DECK: Deckers Outdoor Corporation
113.84 USD 1.60 (1.39%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DECK fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.56 ve Yüksek fiyatı olarak 116.04 aralığında işlem gördü.
Deckers Outdoor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DECK haberleri
Günlük aralık
113.56 116.04
Yıllık aralık
93.72 223.98
- Önceki kapanış
- 115.44
- Açılış
- 116.04
- Satış
- 113.84
- Alış
- 114.14
- Düşük
- 113.56
- Yüksek
- 116.04
- Hacim
- 5.290 K
- Günlük değişim
- -1.39%
- Aylık değişim
- -4.23%
- 6 aylık değişim
- 2.33%
- Yıllık değişim
- -28.65%
21 Eylül, Pazar