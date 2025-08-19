FiyatlarBölümler
Dövizler / DECK
Geri dön - Hisse senetleri

DECK: Deckers Outdoor Corporation

113.84 USD 1.60 (1.39%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DECK fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.56 ve Yüksek fiyatı olarak 116.04 aralığında işlem gördü.

Deckers Outdoor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DECK haberleri

Günlük aralık
113.56 116.04
Yıllık aralık
93.72 223.98
Önceki kapanış
115.44
Açılış
116.04
Satış
113.84
Alış
114.14
Düşük
113.56
Yüksek
116.04
Hacim
5.290 K
Günlük değişim
-1.39%
Aylık değişim
-4.23%
6 aylık değişim
2.33%
Yıllık değişim
-28.65%
21 Eylül, Pazar