DC-WT: Dakota Gold Corp.
El tipo de cambio de DC-WT de hoy ha cambiado un 6.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.6541, mientras que el máximo ha alcanzado 2.7400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dakota Gold Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DC-WT hoy?
Dakota Gold Corp. (DC-WT) se evalúa hoy en 2.7200. El instrumento se negocia dentro de 6.21%; el cierre de ayer ha sido 2.5610 y el volumen comercial ha alcanzado 47. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DC-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dakota Gold Corp.?
Dakota Gold Corp. se evalúa actualmente en 2.7200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 385.71% y USD. Monitoree los movimientos de DC-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DC-WT?
Puede comprar acciones de Dakota Gold Corp. (DC-WT) al precio actual de 2.7200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.7200 o 2.7230, mientras que 47 y 1.49% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DC-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DC-WT?
Invertir en Dakota Gold Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.4601 - 2.9600 y el precio actual 2.7200. Muchos comparan 23.64% y 305.37% antes de colocar órdenes en 2.7200 o 2.7230. Estudie los cambios diarios de precios de DC-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dakota Gold Corp.?
El precio más alto de Dakota Gold Corp. (DC-WT) en el último año ha sido 2.9600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.4601 - 2.9600, una comparación con 2.5610 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dakota Gold Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dakota Gold Corp.?
El precio más bajo de Dakota Gold Corp. (DC-WT) para el año ha sido 0.4601. La comparación con los actuales 2.7200 y 0.4601 - 2.9600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DC-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DC-WT?
En el pasado, Dakota Gold Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.5610 y 385.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.5610
- Open
- 2.6800
- Bid
- 2.7200
- Ask
- 2.7230
- Low
- 2.6541
- High
- 2.7400
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- 6.21%
- Cambio mensual
- 23.64%
- Cambio a 6 meses
- 305.37%
- Cambio anual
- 385.71%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.