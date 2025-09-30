- Übersicht
DC-WT: Dakota Gold Corp.
Der Wechselkurs von DC-WT hat sich für heute um 6.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6541 bis zu einem Hoch von 2.7400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dakota Gold Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DC-WT heute?
Die Aktie von Dakota Gold Corp. (DC-WT) notiert heute bei 2.7200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.5610 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von DC-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DC-WT Dividenden?
Dakota Gold Corp. wird derzeit mit 2.7200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 385.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DC-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DC-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Dakota Gold Corp. (DC-WT) zum aktuellen Kurs von 2.7200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.7200 oder 2.7230 platziert, während 47 und 1.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DC-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DC-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Dakota Gold Corp. müssen die jährliche Spanne 0.4601 - 2.9600 und der aktuelle Kurs 2.7200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 23.64% und 305.37%, bevor sie Orders zu 2.7200 oder 2.7230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DC-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dakota Gold Corp.?
Der höchste Kurs von Dakota Gold Corp. (DC-WT) im vergangenen Jahr lag bei 2.9600. Innerhalb von 0.4601 - 2.9600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.5610 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dakota Gold Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dakota Gold Corp.?
Der niedrigste Kurs von Dakota Gold Corp. (DC-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.4601. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.7200 und der Spanne 0.4601 - 2.9600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DC-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DC-WT statt?
Dakota Gold Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.5610 und 385.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.5610
- Eröffnung
- 2.6800
- Bid
- 2.7200
- Ask
- 2.7230
- Tief
- 2.6541
- Hoch
- 2.7400
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- 6.21%
- Monatsänderung
- 23.64%
- 6-Monatsänderung
- 305.37%
- Jahresänderung
- 385.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4