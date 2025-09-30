CotaçõesSeções
Moedas / DC-WT
Voltar para Ações

DC-WT: Dakota Gold Corp.

2.7200 USD 0.1590 (6.21%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DC-WT para hoje mudou para 6.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6541 e o mais alto foi 2.7400.

Veja a dinâmica do par de moedas Dakota Gold Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DC-WT hoje?

Hoje Dakota Gold Corp. (DC-WT) está avaliado em 2.7200. O instrumento é negociado dentro de 6.21%, o fechamento de ontem foi 2.5610, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DC-WT em tempo real.

As ações de Dakota Gold Corp. pagam dividendos?

Atualmente Dakota Gold Corp. está avaliado em 2.7200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 385.71% e USD. Monitore os movimentos de DC-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DC-WT?

Você pode comprar ações de Dakota Gold Corp. (DC-WT) pelo preço atual 2.7200. Ordens geralmente são executadas perto de 2.7200 ou 2.7230, enquanto 47 e 1.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DC-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DC-WT?

Investir em Dakota Gold Corp. envolve considerar a faixa anual 0.4601 - 2.9600 e o preço atual 2.7200. Muitos comparam 23.64% e 305.37% antes de enviar ordens em 2.7200 ou 2.7230. Estude as mudanças diárias de preço de DC-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Dakota Gold Corp.?

O maior preço de Dakota Gold Corp. (DC-WT) no último ano foi 2.9600. As ações oscilaram bastante dentro de 0.4601 - 2.9600, e a comparação com 2.5610 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dakota Gold Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Dakota Gold Corp.?

O menor preço de Dakota Gold Corp. (DC-WT) no ano foi 0.4601. A comparação com o preço atual 2.7200 e 0.4601 - 2.9600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DC-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DC-WT?

No passado Dakota Gold Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.5610 e 385.71% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.6541 2.7400
Faixa anual
0.4601 2.9600
Fechamento anterior
2.5610
Open
2.6800
Bid
2.7200
Ask
2.7230
Low
2.6541
High
2.7400
Volume
47
Mudança diária
6.21%
Mudança mensal
23.64%
Mudança de 6 meses
305.37%
Mudança anual
385.71%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4