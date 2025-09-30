- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DC-WT: Dakota Gold Corp.
A taxa do DC-WT para hoje mudou para 6.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6541 e o mais alto foi 2.7400.
Veja a dinâmica do par de moedas Dakota Gold Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DC-WT hoje?
Hoje Dakota Gold Corp. (DC-WT) está avaliado em 2.7200. O instrumento é negociado dentro de 6.21%, o fechamento de ontem foi 2.5610, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DC-WT em tempo real.
As ações de Dakota Gold Corp. pagam dividendos?
Atualmente Dakota Gold Corp. está avaliado em 2.7200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 385.71% e USD. Monitore os movimentos de DC-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DC-WT?
Você pode comprar ações de Dakota Gold Corp. (DC-WT) pelo preço atual 2.7200. Ordens geralmente são executadas perto de 2.7200 ou 2.7230, enquanto 47 e 1.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DC-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DC-WT?
Investir em Dakota Gold Corp. envolve considerar a faixa anual 0.4601 - 2.9600 e o preço atual 2.7200. Muitos comparam 23.64% e 305.37% antes de enviar ordens em 2.7200 ou 2.7230. Estude as mudanças diárias de preço de DC-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dakota Gold Corp.?
O maior preço de Dakota Gold Corp. (DC-WT) no último ano foi 2.9600. As ações oscilaram bastante dentro de 0.4601 - 2.9600, e a comparação com 2.5610 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dakota Gold Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dakota Gold Corp.?
O menor preço de Dakota Gold Corp. (DC-WT) no ano foi 0.4601. A comparação com o preço atual 2.7200 e 0.4601 - 2.9600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DC-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DC-WT?
No passado Dakota Gold Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.5610 e 385.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.5610
- Open
- 2.6800
- Bid
- 2.7200
- Ask
- 2.7230
- Low
- 2.6541
- High
- 2.7400
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 6.21%
- Mudança mensal
- 23.64%
- Mudança de 6 meses
- 305.37%
- Mudança anual
- 385.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4