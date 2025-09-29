- 概要
DC-WT: Dakota Gold Corp.
DC-WTの今日の為替レートは、6.21%変化しました。日中、通貨は1あたり2.6541の安値と2.7400の高値で取引されました。
Dakota Gold Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DC-WT株の現在の価格は？
Dakota Gold Corp.の株価は本日2.7200です。6.21%内で取引され、前日の終値は2.5610、取引量は47に達しました。DC-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dakota Gold Corp.の株は配当を出しますか？
Dakota Gold Corp.の現在の価格は2.7200です。配当方針は会社によりますが、投資家は385.71%やUSDにも注目します。DC-WTの動きはライブチャートで確認できます。
DC-WT株を買う方法は？
Dakota Gold Corp.の株は現在2.7200で購入可能です。注文は通常2.7200または2.7230付近で行われ、47や1.49%が市場の動きを示します。DC-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DC-WT株に投資する方法は？
Dakota Gold Corp.への投資では、年間の値幅0.4601 - 2.9600と現在の2.7200を考慮します。注文は多くの場合2.7200や2.7230で行われる前に、23.64%や305.37%と比較されます。DC-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dakota Gold Corp.の株の最高値は？
Dakota Gold Corp.の過去1年の最高値は2.9600でした。0.4601 - 2.9600内で株価は大きく変動し、2.5610と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dakota Gold Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dakota Gold Corp.の株の最低値は？
Dakota Gold Corp.(DC-WT)の年間最安値は0.4601でした。現在の2.7200や0.4601 - 2.9600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DC-WTの動きはライブチャートで確認できます。
DC-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Dakota Gold Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.5610、385.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.5610
- 始値
- 2.6800
- 買値
- 2.7200
- 買値
- 2.7230
- 安値
- 2.6541
- 高値
- 2.7400
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- 6.21%
- 1ヶ月の変化
- 23.64%
- 6ヶ月の変化
- 305.37%
- 1年の変化
- 385.71%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前