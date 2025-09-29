クォートセクション
通貨 / DC-WT
株に戻る

DC-WT: Dakota Gold Corp.

2.7200 USD 0.1590 (6.21%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DC-WTの今日の為替レートは、6.21%変化しました。日中、通貨は1あたり2.6541の安値と2.7400の高値で取引されました。

Dakota Gold Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DC-WT株の現在の価格は？

Dakota Gold Corp.の株価は本日2.7200です。6.21%内で取引され、前日の終値は2.5610、取引量は47に達しました。DC-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dakota Gold Corp.の株は配当を出しますか？

Dakota Gold Corp.の現在の価格は2.7200です。配当方針は会社によりますが、投資家は385.71%やUSDにも注目します。DC-WTの動きはライブチャートで確認できます。

DC-WT株を買う方法は？

Dakota Gold Corp.の株は現在2.7200で購入可能です。注文は通常2.7200または2.7230付近で行われ、47や1.49%が市場の動きを示します。DC-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

DC-WT株に投資する方法は？

Dakota Gold Corp.への投資では、年間の値幅0.4601 - 2.9600と現在の2.7200を考慮します。注文は多くの場合2.7200や2.7230で行われる前に、23.64%や305.37%と比較されます。DC-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dakota Gold Corp.の株の最高値は？

Dakota Gold Corp.の過去1年の最高値は2.9600でした。0.4601 - 2.9600内で株価は大きく変動し、2.5610と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dakota Gold Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dakota Gold Corp.の株の最低値は？

Dakota Gold Corp.(DC-WT)の年間最安値は0.4601でした。現在の2.7200や0.4601 - 2.9600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DC-WTの動きはライブチャートで確認できます。

DC-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Dakota Gold Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.5610、385.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.6541 2.7400
1年のレンジ
0.4601 2.9600
以前の終値
2.5610
始値
2.6800
買値
2.7200
買値
2.7230
安値
2.6541
高値
2.7400
出来高
47
1日の変化
6.21%
1ヶ月の変化
23.64%
6ヶ月の変化
305.37%
1年の変化
385.71%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待