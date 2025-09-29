报价部分
DC-WT: Dakota Gold Corp.

2.7200 USD 0.1590 (6.21%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DC-WT汇率已更改6.21%。当日，交易品种以低点2.6541和高点2.7400进行交易。

关注Dakota Gold Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DC-WT股票今天的价格是多少？

Dakota Gold Corp.股票今天的定价为2.7200。它在6.21%范围内交易，昨天的收盘价为2.5610，交易量达到47。DC-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Dakota Gold Corp.股票是否支付股息？

Dakota Gold Corp.目前的价值为2.7200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注385.71%和USD。实时查看图表以跟踪DC-WT走势。

如何购买DC-WT股票？

您可以以2.7200的当前价格购买Dakota Gold Corp.股票。订单通常设置在2.7200或2.7230附近，而47和1.49%显示市场活动。立即关注DC-WT的实时图表更新。

如何投资DC-WT股票？

投资Dakota Gold Corp.需要考虑年度范围0.4601 - 2.9600和当前价格2.7200。许多人在以2.7200或2.7230下订单之前，会比较23.64%和。实时查看DC-WT价格图表，了解每日变化。

Dakota Gold Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dakota Gold Corp.的最高价格是2.9600。在0.4601 - 2.9600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dakota Gold Corp.的绩效。

Dakota Gold Corp.股票的最低价格是多少？

Dakota Gold Corp.（DC-WT）的最低价格为0.4601。将其与当前的2.7200和0.4601 - 2.9600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DC-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DC-WT股票是什么时候拆分的？

Dakota Gold Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.5610和385.71%中可见。

日范围
2.6541 2.7400
年范围
0.4601 2.9600
前一天收盘价
2.5610
开盘价
2.6800
卖价
2.7200
买价
2.7230
最低价
2.6541
最高价
2.7400
交易量
47
日变化
6.21%
月变化
23.64%
6个月变化
305.37%
年变化
385.71%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值