КотировкиРазделы
Валюты / DC-WT
Назад в Рынок акций США

DC-WT: Dakota Gold Corp.

2.6700 USD 0.1090 (4.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DC-WT за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6541, а максимальная — 2.7400.

Следите за динамикой Dakota Gold Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DC-WT сегодня?

Dakota Gold Corp. (DC-WT) сегодня оценивается на уровне 2.6700. Инструмент торгуется в пределах 4.26%, вчерашнее закрытие составило 2.5610, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DC-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dakota Gold Corp.?

Dakota Gold Corp. в настоящее время оценивается в 2.6700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 376.79% и USD. Отслеживайте движения DC-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции DC-WT?

Вы можете купить акции Dakota Gold Corp. (DC-WT) по текущей цене 2.6700. Ордера обычно размещаются около 2.6700 или 2.6730, тогда как 44 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DC-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DC-WT?

Инвестирование в Dakota Gold Corp. предполагает учет годового диапазона 0.4601 - 2.9600 и текущей цены 2.6700. Многие сравнивают 21.36% и 297.91% перед размещением ордеров на 2.6700 или 2.6730. Изучайте ежедневные изменения цены DC-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dakota Gold Corp.?

Самая высокая цена Dakota Gold Corp. (DC-WT) за последний год составила 2.9600. Акции заметно колебались в пределах 0.4601 - 2.9600, сравнение с 2.5610 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dakota Gold Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dakota Gold Corp.?

Самая низкая цена Dakota Gold Corp. (DC-WT) за год составила 0.4601. Сравнение с текущими 2.6700 и 0.4601 - 2.9600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DC-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DC-WT?

В прошлом Dakota Gold Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.5610 и 376.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.6541 2.7400
Годовой диапазон
0.4601 2.9600
Предыдущее закрытие
2.5610
Open
2.6800
Bid
2.6700
Ask
2.6730
Low
2.6541
High
2.7400
Объем
44
Дневное изменение
4.26%
Месячное изменение
21.36%
6-месячное изменение
297.91%
Годовое изменение
376.79%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.