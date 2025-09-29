- Обзор рынка
DC-WT: Dakota Gold Corp.
Курс DC-WT за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6541, а максимальная — 2.7400.
Следите за динамикой Dakota Gold Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DC-WT сегодня?
Dakota Gold Corp. (DC-WT) сегодня оценивается на уровне 2.6700. Инструмент торгуется в пределах 4.26%, вчерашнее закрытие составило 2.5610, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DC-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dakota Gold Corp.?
Dakota Gold Corp. в настоящее время оценивается в 2.6700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 376.79% и USD. Отслеживайте движения DC-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции DC-WT?
Вы можете купить акции Dakota Gold Corp. (DC-WT) по текущей цене 2.6700. Ордера обычно размещаются около 2.6700 или 2.6730, тогда как 44 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DC-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DC-WT?
Инвестирование в Dakota Gold Corp. предполагает учет годового диапазона 0.4601 - 2.9600 и текущей цены 2.6700. Многие сравнивают 21.36% и 297.91% перед размещением ордеров на 2.6700 или 2.6730. Изучайте ежедневные изменения цены DC-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dakota Gold Corp.?
Самая высокая цена Dakota Gold Corp. (DC-WT) за последний год составила 2.9600. Акции заметно колебались в пределах 0.4601 - 2.9600, сравнение с 2.5610 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dakota Gold Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dakota Gold Corp.?
Самая низкая цена Dakota Gold Corp. (DC-WT) за год составила 0.4601. Сравнение с текущими 2.6700 и 0.4601 - 2.9600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DC-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DC-WT?
В прошлом Dakota Gold Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.5610 и 376.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.5610
- Open
- 2.6800
- Bid
- 2.6700
- Ask
- 2.6730
- Low
- 2.6541
- High
- 2.7400
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 4.26%
- Месячное изменение
- 21.36%
- 6-месячное изменение
- 297.91%
- Годовое изменение
- 376.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%