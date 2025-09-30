- Aperçu
DC-WT: Dakota Gold Corp.
Le taux de change de DC-WT a changé de 6.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.6541 et à un maximum de 2.7400.
Suivez la dynamique Dakota Gold Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DC-WT aujourd'hui ?
L'action Dakota Gold Corp. est cotée à 2.7200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.21%, a clôturé hier à 2.5610 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de DC-WT présente ces mises à jour.
L'action Dakota Gold Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Dakota Gold Corp. est actuellement valorisé à 2.7200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 385.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DC-WT.
Comment acheter des actions DC-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Dakota Gold Corp. au cours actuel de 2.7200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.7200 ou de 2.7230, le 47 et le 1.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DC-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DC-WT ?
Investir dans Dakota Gold Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.4601 - 2.9600 et le prix actuel 2.7200. Beaucoup comparent 23.64% et 305.37% avant de passer des ordres à 2.7200 ou 2.7230. Consultez le graphique du cours de DC-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dakota Gold Corp. ?
Le cours le plus élevé de Dakota Gold Corp. l'année dernière était 2.9600. Au cours de 0.4601 - 2.9600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.5610 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dakota Gold Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dakota Gold Corp. ?
Le cours le plus bas de Dakota Gold Corp. (DC-WT) sur l'année a été 0.4601. Sa comparaison avec 2.7200 et 0.4601 - 2.9600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DC-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DC-WT a-t-elle été divisée ?
Dakota Gold Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.5610 et 385.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.5610
- Ouverture
- 2.6800
- Bid
- 2.7200
- Ask
- 2.7230
- Plus Bas
- 2.6541
- Plus Haut
- 2.7400
- Volume
- 47
- Changement quotidien
- 6.21%
- Changement Mensuel
- 23.64%
- Changement à 6 Mois
- 305.37%
- Changement Annuel
- 385.71%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4