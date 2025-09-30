- Panoramica
DC-WT: Dakota Gold Corp.
Il tasso di cambio DC-WT ha avuto una variazione del 6.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6541 e ad un massimo di 2.7400.
Segui le dinamiche di Dakota Gold Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DC-WT oggi?
Oggi le azioni Dakota Gold Corp. sono prezzate a 2.7200. Viene scambiato all'interno di 6.21%, la chiusura di ieri è stata 2.5610 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DC-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dakota Gold Corp. pagano dividendi?
Dakota Gold Corp. è attualmente valutato a 2.7200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 385.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DC-WT.
Come acquistare azioni DC-WT?
Puoi acquistare azioni Dakota Gold Corp. al prezzo attuale di 2.7200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.7200 o 2.7230, mentre 47 e 1.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DC-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DC-WT?
Investire in Dakota Gold Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.4601 - 2.9600 e il prezzo attuale 2.7200. Molti confrontano 23.64% e 305.37% prima di effettuare ordini su 2.7200 o 2.7230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DC-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dakota Gold Corp.?
Il prezzo massimo di Dakota Gold Corp. nell'ultimo anno è stato 2.9600. All'interno di 0.4601 - 2.9600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.5610 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dakota Gold Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dakota Gold Corp.?
Il prezzo più basso di Dakota Gold Corp. (DC-WT) nel corso dell'anno è stato 0.4601. Confrontandolo con gli attuali 2.7200 e 0.4601 - 2.9600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DC-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DC-WT?
Dakota Gold Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.5610 e 385.71%.
- Chiusura Precedente
- 2.5610
- Apertura
- 2.6800
- Bid
- 2.7200
- Ask
- 2.7230
- Minimo
- 2.6541
- Massimo
- 2.7400
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- 6.21%
- Variazione Mensile
- 23.64%
- Variazione Semestrale
- 305.37%
- Variazione Annuale
- 385.71%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4