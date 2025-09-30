QuotazioniSezioni
Valute / DC-WT
Tornare a Azioni

DC-WT: Dakota Gold Corp.

2.7200 USD 0.1590 (6.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DC-WT ha avuto una variazione del 6.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6541 e ad un massimo di 2.7400.

Segui le dinamiche di Dakota Gold Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DC-WT oggi?

Oggi le azioni Dakota Gold Corp. sono prezzate a 2.7200. Viene scambiato all'interno di 6.21%, la chiusura di ieri è stata 2.5610 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DC-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dakota Gold Corp. pagano dividendi?

Dakota Gold Corp. è attualmente valutato a 2.7200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 385.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DC-WT.

Come acquistare azioni DC-WT?

Puoi acquistare azioni Dakota Gold Corp. al prezzo attuale di 2.7200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.7200 o 2.7230, mentre 47 e 1.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DC-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DC-WT?

Investire in Dakota Gold Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.4601 - 2.9600 e il prezzo attuale 2.7200. Molti confrontano 23.64% e 305.37% prima di effettuare ordini su 2.7200 o 2.7230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DC-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dakota Gold Corp.?

Il prezzo massimo di Dakota Gold Corp. nell'ultimo anno è stato 2.9600. All'interno di 0.4601 - 2.9600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.5610 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dakota Gold Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dakota Gold Corp.?

Il prezzo più basso di Dakota Gold Corp. (DC-WT) nel corso dell'anno è stato 0.4601. Confrontandolo con gli attuali 2.7200 e 0.4601 - 2.9600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DC-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DC-WT?

Dakota Gold Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.5610 e 385.71%.

Intervallo Giornaliero
2.6541 2.7400
Intervallo Annuale
0.4601 2.9600
Chiusura Precedente
2.5610
Apertura
2.6800
Bid
2.7200
Ask
2.7230
Minimo
2.6541
Massimo
2.7400
Volume
47
Variazione giornaliera
6.21%
Variazione Mensile
23.64%
Variazione Semestrale
305.37%
Variazione Annuale
385.71%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4