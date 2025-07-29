Divisas / CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc
189.44 USD 0.23 (0.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVLT de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 188.49, mientras que el máximo ha alcanzado 192.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Commvault Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVLT News
Rango diario
188.49 192.64
Rango anual
128.07 200.68
- Cierres anteriores
- 189.67
- Open
- 189.84
- Bid
- 189.44
- Ask
- 189.74
- Low
- 188.49
- High
- 192.64
- Volumen
- 1.313 K
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 5.73%
- Cambio a 6 meses
- 20.94%
- Cambio anual
- 23.07%
