CVLT: Commvault Systems Inc

189.44 USD 0.23 (0.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CVLT de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 188.49, mientras que el máximo ha alcanzado 192.64.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
188.49 192.64
Rango anual
128.07 200.68
Cierres anteriores
189.67
Open
189.84
Bid
189.44
Ask
189.74
Low
188.49
High
192.64
Volumen
1.313 K
Cambio diario
-0.12%
Cambio mensual
5.73%
Cambio a 6 meses
20.94%
Cambio anual
23.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B