Moedas / CVLT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CVLT: Commvault Systems Inc
194.45 USD 5.01 (2.64%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVLT para hoje mudou para 2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 192.86 e o mais alto foi 194.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Commvault Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLT Notícias
- Is It Worth Investing in Commvault (CVLT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Commvault Systems (CVLT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Commvault prices upsized $785 million convertible notes offering
- Is Commvault (CVLT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Intuit Q4 Earnings Preview: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Commvault (CVLT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- How Rubrik, IBD Stock Of The Day, Is Building Cloud Data Management Platform From Security Roots
- CommVault Systems stock price target raised to $225 from $195 at KeyBanc
- RBC Capital raises CommVault Systems price target to $217 on cyber resilience strength
- CommVault stock price target raised to $189 from $173 at Cantor Fitzgerald
- Guggenheim raises CommVault Systems stock price target on strong data protection growth
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Commvault Systems stock hits all-time high at 192.14 USD
- Commvault Revenue Jumps 26 Percent in Q1
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Commvault (CVLT) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Commvault Systems (CVLT) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Commvault Rallies On Report. CFO Touts Demand For 'Cyber Resilience'
- Commvault Q1 FY’26 slides: Subscription revenue surges 46%, guidance raised
- Commvault shares surge 5% as first quarter results exceed expectations
- CommVault earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
Faixa diária
192.86 194.78
Faixa anual
128.07 200.68
- Fechamento anterior
- 189.44
- Open
- 192.86
- Bid
- 194.45
- Ask
- 194.75
- Low
- 192.86
- High
- 194.78
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 2.64%
- Mudança mensal
- 8.52%
- Mudança de 6 meses
- 24.14%
- Mudança anual
- 26.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh