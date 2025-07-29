통화 / CVLT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CVLT: Commvault Systems Inc
194.61 USD 0.80 (0.41%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVLT 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 190.91이고 고가는 196.00이었습니다.
Commvault Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLT News
- Is It Worth Investing in Commvault (CVLT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Commvault Systems (CVLT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Commvault prices upsized $785 million convertible notes offering
- Is Commvault (CVLT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Intuit Q4 Earnings Preview: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Commvault (CVLT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- How Rubrik, IBD Stock Of The Day, Is Building Cloud Data Management Platform From Security Roots
- CommVault Systems stock price target raised to $225 from $195 at KeyBanc
- RBC Capital raises CommVault Systems price target to $217 on cyber resilience strength
- CommVault stock price target raised to $189 from $173 at Cantor Fitzgerald
- Guggenheim raises CommVault Systems stock price target on strong data protection growth
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Commvault Systems stock hits all-time high at 192.14 USD
- Commvault Revenue Jumps 26 Percent in Q1
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Commvault (CVLT) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Commvault Systems (CVLT) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Commvault Rallies On Report. CFO Touts Demand For 'Cyber Resilience'
- Commvault Q1 FY’26 slides: Subscription revenue surges 46%, guidance raised
- Commvault shares surge 5% as first quarter results exceed expectations
- CommVault earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
일일 변동 비율
190.91 196.00
년간 변동
128.07 200.68
- 이전 종가
- 195.41
- 시가
- 194.78
- Bid
- 194.61
- Ask
- 194.91
- 저가
- 190.91
- 고가
- 196.00
- 볼륨
- 1.562 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- 8.61%
- 6개월 변동
- 24.24%
- 년간 변동율
- 26.43%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K