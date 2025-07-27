货币 / CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc
189.67 USD 0.13 (0.07%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVLT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点187.79和高点191.44进行交易。
关注Commvault Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLT新闻
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Commvault Systems (CVLT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Commvault prices upsized $785 million convertible notes offering
- Is Commvault (CVLT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Intuit Q4 Earnings Preview: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Commvault (CVLT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- How Rubrik, IBD Stock Of The Day, Is Building Cloud Data Management Platform From Security Roots
- CommVault Systems stock price target raised to $225 from $195 at KeyBanc
- RBC Capital raises CommVault Systems price target to $217 on cyber resilience strength
- CommVault stock price target raised to $189 from $173 at Cantor Fitzgerald
- Guggenheim raises CommVault Systems stock price target on strong data protection growth
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Commvault Systems stock hits all-time high at 192.14 USD
- Commvault Revenue Jumps 26 Percent in Q1
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Commvault (CVLT) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Commvault Systems (CVLT) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Commvault Rallies On Report. CFO Touts Demand For 'Cyber Resilience'
- Commvault Q1 FY’26 slides: Subscription revenue surges 46%, guidance raised
- Commvault shares surge 5% as first quarter results exceed expectations
- CommVault earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
日范围
187.79 191.44
年范围
128.07 200.68
- 前一天收盘价
- 189.54
- 开盘价
- 190.10
- 卖价
- 189.67
- 买价
- 189.97
- 最低价
- 187.79
- 最高价
- 191.44
- 交易量
- 1.305 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 5.85%
- 6个月变化
- 21.09%
- 年变化
- 23.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值