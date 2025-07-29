Währungen / CVLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVLT: Commvault Systems Inc
195.41 USD 5.97 (3.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVLT hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 192.86 bis zu einem Hoch von 198.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Commvault Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLT News
- Is It Worth Investing in Commvault (CVLT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Commvault Systems (CVLT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Commvault prices upsized $785 million convertible notes offering
- Is Commvault (CVLT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Intuit Q4 Earnings Preview: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Commvault (CVLT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- How Rubrik, IBD Stock Of The Day, Is Building Cloud Data Management Platform From Security Roots
- CommVault Systems stock price target raised to $225 from $195 at KeyBanc
- RBC Capital raises CommVault Systems price target to $217 on cyber resilience strength
- CommVault stock price target raised to $189 from $173 at Cantor Fitzgerald
- Guggenheim raises CommVault Systems stock price target on strong data protection growth
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Commvault Systems stock hits all-time high at 192.14 USD
- Commvault Revenue Jumps 26 Percent in Q1
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Commvault (CVLT) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Commvault Systems (CVLT) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Commvault Rallies On Report. CFO Touts Demand For 'Cyber Resilience'
- Commvault Q1 FY’26 slides: Subscription revenue surges 46%, guidance raised
- Commvault shares surge 5% as first quarter results exceed expectations
- CommVault earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
Tagesspanne
192.86 198.17
Jahresspanne
128.07 200.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 189.44
- Eröffnung
- 192.86
- Bid
- 195.41
- Ask
- 195.71
- Tief
- 192.86
- Hoch
- 198.17
- Volumen
- 1.180 K
- Tagesänderung
- 3.15%
- Monatsänderung
- 9.06%
- 6-Monatsänderung
- 24.75%
- Jahresänderung
- 26.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K