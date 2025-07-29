KurseKategorien
Währungen / CVLT
Zurück zum Aktien

CVLT: Commvault Systems Inc

195.41 USD 5.97 (3.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVLT hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 192.86 bis zu einem Hoch von 198.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Commvault Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVLT News

Tagesspanne
192.86 198.17
Jahresspanne
128.07 200.68
Vorheriger Schlusskurs
189.44
Eröffnung
192.86
Bid
195.41
Ask
195.71
Tief
192.86
Hoch
198.17
Volumen
1.180 K
Tagesänderung
3.15%
Monatsänderung
9.06%
6-Monatsänderung
24.75%
Jahresänderung
26.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K