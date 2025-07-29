Devises / CVLT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CVLT: Commvault Systems Inc
194.61 USD 0.80 (0.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVLT a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 190.91 et à un maximum de 196.00.
Suivez la dynamique Commvault Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLT Nouvelles
- Is It Worth Investing in Commvault (CVLT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Commvault Systems (CVLT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Commvault prices upsized $785 million convertible notes offering
- Is Commvault (CVLT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Intuit Q4 Earnings Preview: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Commvault (CVLT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- How Rubrik, IBD Stock Of The Day, Is Building Cloud Data Management Platform From Security Roots
- CommVault Systems stock price target raised to $225 from $195 at KeyBanc
- RBC Capital raises CommVault Systems price target to $217 on cyber resilience strength
- CommVault stock price target raised to $189 from $173 at Cantor Fitzgerald
- Guggenheim raises CommVault Systems stock price target on strong data protection growth
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Commvault Systems stock hits all-time high at 192.14 USD
- Commvault Revenue Jumps 26 Percent in Q1
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Commvault (CVLT) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Commvault Systems (CVLT) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Commvault Rallies On Report. CFO Touts Demand For 'Cyber Resilience'
- Commvault Q1 FY’26 slides: Subscription revenue surges 46%, guidance raised
- Commvault shares surge 5% as first quarter results exceed expectations
- CommVault earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
Range quotidien
190.91 196.00
Range Annuel
128.07 200.68
- Clôture Précédente
- 195.41
- Ouverture
- 194.78
- Bid
- 194.61
- Ask
- 194.91
- Plus Bas
- 190.91
- Plus Haut
- 196.00
- Volume
- 1.562 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 8.61%
- Changement à 6 Mois
- 24.24%
- Changement Annuel
- 26.43%
20 septembre, samedi