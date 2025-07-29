FiyatlarBölümler
CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc

194.61 USD 0.80 (0.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CVLT fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 190.91 ve Yüksek fiyatı olarak 196.00 aralığında işlem gördü.

Commvault Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
190.91 196.00
Yıllık aralık
128.07 200.68
Önceki kapanış
195.41
Açılış
194.78
Satış
194.61
Alış
194.91
Düşük
190.91
Yüksek
196.00
Hacim
1.562 K
Günlük değişim
-0.41%
Aylık değişim
8.61%
6 aylık değişim
24.24%
Yıllık değişim
26.43%
21 Eylül, Pazar