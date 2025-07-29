Dövizler / CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc
194.61 USD 0.80 (0.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVLT fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 190.91 ve Yüksek fiyatı olarak 196.00 aralığında işlem gördü.
Commvault Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CVLT haberleri
Günlük aralık
190.91 196.00
Yıllık aralık
128.07 200.68
- Önceki kapanış
- 195.41
- Açılış
- 194.78
- Satış
- 194.61
- Alış
- 194.91
- Düşük
- 190.91
- Yüksek
- 196.00
- Hacim
- 1.562 K
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- 8.61%
- 6 aylık değişim
- 24.24%
- Yıllık değişim
- 26.43%
21 Eylül, Pazar