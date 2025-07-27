Валюты / CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc
189.67 USD 0.13 (0.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVLT за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.79, а максимальная — 191.44.
Следите за динамикой Commvault Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CVLT
Дневной диапазон
187.79 191.44
Годовой диапазон
128.07 200.68
- Предыдущее закрытие
- 189.54
- Open
- 190.10
- Bid
- 189.67
- Ask
- 189.97
- Low
- 187.79
- High
- 191.44
- Объем
- 1.305 K
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 5.85%
- 6-месячное изменение
- 21.09%
- Годовое изменение
- 23.22%
