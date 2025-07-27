КотировкиРазделы
CVLT
CVLT: Commvault Systems Inc

189.67 USD 0.13 (0.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVLT за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.79, а максимальная — 191.44.

Следите за динамикой Commvault Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
187.79 191.44
Годовой диапазон
128.07 200.68
Предыдущее закрытие
189.54
Open
190.10
Bid
189.67
Ask
189.97
Low
187.79
High
191.44
Объем
1.305 K
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
5.85%
6-месячное изменение
21.09%
Годовое изменение
23.22%
