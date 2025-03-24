Divisas / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
17.72 USD 0.37 (2.13%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANGI de hoy ha cambiado un 2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.44, mientras que el máximo ha alcanzado 18.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Angi Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ANGI News
Rango diario
17.44 18.29
Rango anual
1.49 18.77
- Cierres anteriores
- 17.35
- Open
- 17.44
- Bid
- 17.72
- Ask
- 18.02
- Low
- 17.44
- High
- 18.29
- Volumen
- 2.140 K
- Cambio diario
- 2.13%
- Cambio mensual
- 2.61%
- Cambio a 6 meses
- 17.12%
- Cambio anual
- 586.82%
