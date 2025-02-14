FiyatlarBölümler
Dövizler / ANGI
Geri dön - Hisse senetleri

ANGI: Angi Inc - Class A

18.08 USD 0.02 (0.11%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANGI fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.90 ve Yüksek fiyatı olarak 18.38 aralığında işlem gördü.

Angi Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANGI haberleri

Günlük aralık
17.90 18.38
Yıllık aralık
1.49 18.77
Önceki kapanış
18.10
Açılış
18.32
Satış
18.08
Alış
18.38
Düşük
17.90
Yüksek
18.38
Hacim
1.908 K
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
4.69%
6 aylık değişim
19.50%
Yıllık değişim
600.78%
21 Eylül, Pazar