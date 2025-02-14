Valute / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
17.37 USD 0.71 (3.93%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANGI ha avuto una variazione del -3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.31 e ad un massimo di 17.93.
Segui le dinamiche di Angi Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ANGI News
Intervallo Giornaliero
17.31 17.93
Intervallo Annuale
1.49 18.77
- Chiusura Precedente
- 18.08
- Apertura
- 17.90
- Bid
- 17.37
- Ask
- 17.67
- Minimo
- 17.31
- Massimo
- 17.93
- Volume
- 690
- Variazione giornaliera
- -3.93%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 14.81%
- Variazione Annuale
- 573.26%