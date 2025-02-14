QuotazioniSezioni
Valute / ANGI
Tornare a Azioni

ANGI: Angi Inc - Class A

17.37 USD 0.71 (3.93%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANGI ha avuto una variazione del -3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.31 e ad un massimo di 17.93.

Segui le dinamiche di Angi Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANGI News

Intervallo Giornaliero
17.31 17.93
Intervallo Annuale
1.49 18.77
Chiusura Precedente
18.08
Apertura
17.90
Bid
17.37
Ask
17.67
Minimo
17.31
Massimo
17.93
Volume
690
Variazione giornaliera
-3.93%
Variazione Mensile
0.58%
Variazione Semestrale
14.81%
Variazione Annuale
573.26%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev