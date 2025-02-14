통화 / ANGI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ANGI: Angi Inc - Class A
18.08 USD 0.02 (0.11%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANGI 환율이 오늘 -0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.90이고 고가는 18.38이었습니다.
Angi Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGI News
- ANGI, 성장세 속 Citizens JMP ’시장 수익률’ 유지
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on ANGI stock amid growth signs
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Angi Stock?
- Angi (ANGI) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are Investors Undervaluing Angi (ANGI) Right Now?
- ANGI stock price target raised to $28 from $25 at Truist Securities
- ANGI stock price target raised to $22 from $20 at UBS on growth signs
- Angi: Finally Back To Growth In Proprietary Channel (NASDAQ:ANGI)
- Angi Inc. (ANGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- IAC Inc. (IAC): A Bull Case Theory
- Angi Launches New AI Helper as it Celebrates 30 Years of Innovation
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- Citizens JMP downgrades Angi stock rating amid rising competition
- Angi: Look Where The Incentives Are (NASDAQ:ANGI)
- KeyBanc maintains overweight rating on Angi stock amid growth prospects
- Apple's AI-Powered Home Services Strategy Could Upend Yelp, Angi, Alphabet: Insider Says Trust, Data And UX Key In This $500 Billion Market - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- The Bottom Fishing Club: Angi Might Be A Recession Winner (NASDAQ:ANGI)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Angi Inc. (ANGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
17.90 18.38
년간 변동
1.49 18.77
- 이전 종가
- 18.10
- 시가
- 18.32
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- 저가
- 17.90
- 고가
- 18.38
- 볼륨
- 1.908 K
- 일일 변동
- -0.11%
- 월 변동
- 4.69%
- 6개월 변동
- 19.50%
- 년간 변동율
- 600.78%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K