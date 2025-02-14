Währungen / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
18.10 USD 0.38 (2.14%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANGI hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.80 bis zu einem Hoch von 18.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Angi Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.80 18.29
Jahresspanne
1.49 18.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.72
- Eröffnung
- 17.96
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Tief
- 17.80
- Hoch
- 18.29
- Volumen
- 1.593 K
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 4.81%
- 6-Monatsänderung
- 19.63%
- Jahresänderung
- 601.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K