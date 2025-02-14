Валюты / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
17.35 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANGI за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.11, а максимальная — 17.50.
Следите за динамикой Angi Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ANGI
- Citizens JMP сохраняет рейтинг Market Perform для акций ANGI на фоне признаков роста
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on ANGI stock amid growth signs
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Angi Stock?
- Angi (ANGI) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are Investors Undervaluing Angi (ANGI) Right Now?
- ANGI stock price target raised to $28 from $25 at Truist Securities
- ANGI stock price target raised to $22 from $20 at UBS on growth signs
- Angi: Finally Back To Growth In Proprietary Channel (NASDAQ:ANGI)
- Angi Inc. (ANGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- IAC Inc. (IAC): A Bull Case Theory
- Angi Launches New AI Helper as it Celebrates 30 Years of Innovation
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- Citizens JMP downgrades Angi stock rating amid rising competition
- Angi: Look Where The Incentives Are (NASDAQ:ANGI)
- KeyBanc maintains overweight rating on Angi stock amid growth prospects
- Apple's AI-Powered Home Services Strategy Could Upend Yelp, Angi, Alphabet: Insider Says Trust, Data And UX Key In This $500 Billion Market - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- The Bottom Fishing Club: Angi Might Be A Recession Winner (NASDAQ:ANGI)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Angi Inc. (ANGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
17.11 17.50
Годовой диапазон
1.49 18.77
- Предыдущее закрытие
- 17.36
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Low
- 17.11
- High
- 17.50
- Объем
- 1.980 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 14.67%
- Годовое изменение
- 572.48%
