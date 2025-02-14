货币 / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
17.35 USD 0.01 (0.06%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANGI汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点17.11和高点17.50进行交易。
关注Angi Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ANGI新闻
日范围
17.11 17.50
年范围
1.49 18.77
- 前一天收盘价
- 17.36
- 开盘价
- 17.35
- 卖价
- 17.35
- 买价
- 17.65
- 最低价
- 17.11
- 最高价
- 17.50
- 交易量
- 1.980 K
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- 14.67%
- 年变化
- 572.48%
