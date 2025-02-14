Moedas / ANGI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ANGI: Angi Inc - Class A
17.92 USD 0.20 (1.13%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANGI para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.86 e o mais alto foi 17.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Angi Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGI Notícias
- Citizens JMP mantém classificação de Mercado Neutro para ações da ANGI em meio a sinais de crescimento
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on ANGI stock amid growth signs
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Angi Stock?
- Angi (ANGI) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are Investors Undervaluing Angi (ANGI) Right Now?
- ANGI stock price target raised to $28 from $25 at Truist Securities
- ANGI stock price target raised to $22 from $20 at UBS on growth signs
- Angi: Finally Back To Growth In Proprietary Channel (NASDAQ:ANGI)
- Angi Inc. (ANGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- IAC Inc. (IAC): A Bull Case Theory
- Angi Launches New AI Helper as it Celebrates 30 Years of Innovation
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- Citizens JMP downgrades Angi stock rating amid rising competition
- Angi: Look Where The Incentives Are (NASDAQ:ANGI)
- KeyBanc maintains overweight rating on Angi stock amid growth prospects
- Apple's AI-Powered Home Services Strategy Could Upend Yelp, Angi, Alphabet: Insider Says Trust, Data And UX Key In This $500 Billion Market - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- The Bottom Fishing Club: Angi Might Be A Recession Winner (NASDAQ:ANGI)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Angi Inc. (ANGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
17.86 17.96
Faixa anual
1.49 18.77
- Fechamento anterior
- 17.72
- Open
- 17.96
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.86
- High
- 17.96
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 3.76%
- Mudança de 6 meses
- 18.44%
- Mudança anual
- 594.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh