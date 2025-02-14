通貨 / ANGI
ANGI: Angi Inc - Class A
18.10 USD 0.38 (2.14%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANGIの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり17.80の安値と18.29の高値で取引されました。
Angi Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGI News
- シチズンJMP、ANGI株に成長の兆しを見て市場平均評価を維持
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on ANGI stock amid growth signs
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Angi Stock?
- Angi (ANGI) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are Investors Undervaluing Angi (ANGI) Right Now?
- ANGI stock price target raised to $28 from $25 at Truist Securities
- ANGI stock price target raised to $22 from $20 at UBS on growth signs
- Angi: Finally Back To Growth In Proprietary Channel (NASDAQ:ANGI)
- Angi Inc. (ANGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- IAC: Its 20% MGM Stake Makes The Stock A Buy (NASDAQ:IAC)
- IAC Inc. (IAC): A Bull Case Theory
- Angi Launches New AI Helper as it Celebrates 30 Years of Innovation
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- Citizens JMP downgrades Angi stock rating amid rising competition
- Angi: Look Where The Incentives Are (NASDAQ:ANGI)
- KeyBanc maintains overweight rating on Angi stock amid growth prospects
- Apple's AI-Powered Home Services Strategy Could Upend Yelp, Angi, Alphabet: Insider Says Trust, Data And UX Key In This $500 Billion Market - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- The Bottom Fishing Club: Angi Might Be A Recession Winner (NASDAQ:ANGI)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Angi Inc. (ANGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
17.80 18.29
1年のレンジ
1.49 18.77
- 以前の終値
- 17.72
- 始値
- 17.96
- 買値
- 18.10
- 買値
- 18.40
- 安値
- 17.80
- 高値
- 18.29
- 出来高
- 1.593 K
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- 4.81%
- 6ヶ月の変化
- 19.63%
- 1年の変化
- 601.55%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B