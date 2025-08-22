Divisas / ADP
ADP: Automatic Data Processing Inc
288.75 USD 0.06 (0.02%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADP de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 287.73, mientras que el máximo ha alcanzado 291.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Automatic Data Processing Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
287.73 291.32
Rango anual
272.62 329.85
- Cierres anteriores
- 288.69
- Open
- 289.13
- Bid
- 288.75
- Ask
- 289.05
- Low
- 287.73
- High
- 291.32
- Volumen
- 3.245 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- -4.27%
- Cambio a 6 meses
- -5.33%
- Cambio anual
- 3.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B