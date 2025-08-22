Währungen / ADP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADP: Automatic Data Processing Inc
290.95 USD 2.20 (0.76%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADP hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 287.43 bis zu einem Hoch von 292.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Automatic Data Processing Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADP News
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Stock Market News for Sep 5, 2025
- Weak Private Payrolls Data for August
- August ADP Weaker at +54K, & More
- U.S. private sector adds modest 54,000 jobs in August amid uncertainty
- European infrastructure: Upside emerging on Vinci, Eiffage; Getlink downgraded
- U.S. Stock Futures Hold Steady as Investors Await Key Job Reports - TipRanks.com
- Tech Ruling, Q2 Earnings Help Boost Hump Day Market
- Palantir Technologies (PLTR) Down 9.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Automatic Data Processing Stock: It Has Always Seemed Expensive, But It's Worth Trying
- Economic Data Deluge This Week
- Gearing Up for Jobs Week: What to Expect
- Fed at a potential pivot point on jobs as storylines diverge
- Why Is ADP (ADP) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- PCE Inflation Came In Line With Expectations
- PCE Numbers In-Line, Pre-Market Fighting Off Lows
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Automatic Data Processing: Stability You Can Count On, But Valuation Keeps Us Neutral
Tagesspanne
287.43 292.30
Jahresspanne
272.62 329.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 288.75
- Eröffnung
- 288.05
- Bid
- 290.95
- Ask
- 291.25
- Tief
- 287.43
- Hoch
- 292.30
- Volumen
- 3.278 K
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- -3.54%
- 6-Monatsänderung
- -4.61%
- Jahresänderung
- 4.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K